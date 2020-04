"Liverpool" nokļūst pārmetumu krustugunī par pagaidu atvaļinājumu pielietošanu

Līdzīgi jau rīkojušies Ņūkāslas, Totenhemas, Bornmutas un Noridžas klubi, izmantojot shēmu, saskaņā ar kuru darba devēji var valstij pieprasīt 80 procentus no pagaidu atvaļinājumā nosūtīto darbinieku algām.

Klubi sestdien runāja ar spēlētāju pārstāvjiem par algu samazināšanu un atlikšanu 30 procentu apjomā no gada algas.

Tiek uzskatīts, ka premjerlīga atpaliek no citām Eiropas valstu līgām, reaģējot uz koronavīrusa sērgas sekām, vienam no Lielbritānijas likumdevējiem to apsūdzot darbībā "morālā vakuumā".