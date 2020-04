LFF palielina finansējumu futbola akadēmijām

Katru gadu LFF īsteno jaunatnes klubu akreditēšanas procesu, vadošajām organizācijām, kuras jauno spēlētāju sagatavošanā strādā atbilstoši LFF prasībām, kā arī spēj uzrādīt prasītos kvalitātes un kvantitātes rādītājus, piešķirot akadēmijas statusu. Akadēmijas statuss ļauj organizācijām no LFF puses saņemt finansiālo un metodisko atbalstu. Šis process tiek īstenots paralēli Klubu ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmas (KIAAP) darbībai, kas ir orientēta uz visiem LFF biedriem neatkarīgi no to lieluma un piedāvā finansiālu atbalstu savu mērķu sasniegšanā.