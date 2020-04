Tiek radītā jauna online programma - "Ghetto EKO Games"

Pašreizējā situācija pasaulē, liek mums katram uz brīdi apstāties un pārplānot savus dienas plānus un ierasto ikdienu, taču cilvēka viena no pamatvajadzībām ir sports un emocijas, ko tas sniedz. "Ghetto Games" komanda ir izstrādājusi programmu - "Ghetto EKO Games", kas ir saīsinājums no "Esi Kustīgs Onlainā", tādā veidā parādot, ka neatkarīgi no tavas atrašanās vietas un situācijas valstī, ikviens var būt aktīvs, jo tās uzlabo gan mūsu fizisko, gan emocionālo veselību.