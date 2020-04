Usiks atklāj savas domas par konfliktu Ukrainā un valsts pamešanu

"Nevēlos to darīt. Pat domāt par to negribu. Piedāvājumi ir bijuši ne tikai no Krievijas. Ja vēlētos pārvākties uz dzīvi citā valstī, to sen jau būtu izdarījis. Un dzīvotu laimīgi - bērni mācītos, pats vispār ne par ko nedomātu. Bet es esmu mazliet citādāks cilvēks. Kur esmu dzimis, tur arī dzīvošu. Kad aizbraucu uz Ameriku, jūtos kā imigrants," savu patriotismu apliecināja Usiks.