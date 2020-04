Kādreizējā "Pistons" zvaigzne skaidro, kāpēc Lebrons ir labāks par Džordanu

Visos laikos runāts un runās par to, kurš ir visu laiku labākais basketbolists. Vienprātības nebūs. Vieni uzskata, ka tas ir Džeimss, citi, ka Maikls Džordans, un vēl daļa domā citādāk.

"Varu atklāti pateikt, ka Lebrons Džeimss ir labākais basketbola spēlētājs vēsturē. Augums - 203 centimetri, svars - 113 kilogrami, skrien kā vējš, lec līdz griestiem. Un pats galvenais, ka jau no pirmās dienas, kad viņš ieradās NBA, prata izmantot savus komandas biedrus, lai uzvarētu. Tas ir tas, kas Maiklam Džordanam bija ilgi jāmācās," ESPN diskusiju raidījumā "First Take" pauda Lambīrs.