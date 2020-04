Bundeslīgas atsākšanu varētu kavēt nepietiekamā daudzumā pieejamie Covid-19 testi

DFL izskata iespēju spēles aizvadīt pie tukšām tribīnēm, nodrošinot abu spēcīgāko līgu komandām iespēju ik pēc trim vai četrām dienām veikt Covid-19 testus ikvienam spēlētājam. Gadījumā, ja kāds no spēlētājiem būs inficējies ar koronavīrusu, izolēta tiks tieši šī konkrētā persona, nevis visa komanda.

Pieturoties pie šī plāna, DFL prognozē, ka sezonu izdotos noslēgt līdz 30.jūnijam. Šim datumam ir īpaša nozīme, jo nosacījumu izpildes gadījumā, bundeslīga no televīziju translācijām kopumā iegūtu 300 miljonus eiro. Šī summa no bankrota pasargātu vairums komandu no Vācijas pirmās un otrās bundeslīgas.