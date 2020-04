LFF lieta: Aizdomīgi aizdevumi, šaubīgi dāvinājumi, iespējams, fiktīvi darījumi

VID pārstāvis Andrejs Vaivars aģentūrai LETA sacīja, ka VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde sākusi kriminālprocesu par grāmatvedības un statistikas informācijas noteikumu pārkāpumiem, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

TV3 Ziņu rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka VID izmeklēšana aptver laika periodu no 2011. līdz 2018. gadam. Aizdomīgi aizdevumi, šaubīgi dāvinājumi, iespējams, fiktīvi darījumi. Noprotams, ka runa par simtiem tūkstošu eiro.

Vienā no kompānijām ilgstoši saimniekoja federācijas bijušie pārstāvji Jānis Mežeckis un Vladimirs Žuks.

"Ticam, ka šis process VID ļaus izdarīt atbilstošus secinājumus un ka šie secinājumi palīdzēs mums kā organizācijai atbrīvoties no, ja to tā var saukt, vēsturiskā mantojuma," sacīja Pukinsks. "Ja pār kādām vēsturiskajām federācijas vai tās amatpersonu darbībām ir kāda aizdomu ēna un tam ir attiecīgs pierādījumu klāsts, tam noteikti ir jānes attiecīgas un likumā paredzētas sekas. Latvijas futbols un tā sakārtošanās process to ir pelnījis."