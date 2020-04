Volejbolists Ozoliņš izlases vasaru gaida Ropažos

Sezonu Ozoliņš aizvadīja Itālijas trešās līgas klubā Fano "Gibam". Koronavīrusa epidēmijas dēļ Itālijā sezona viņam beidzās pēc 19 no 22 ieplānotajām pamatturnīra spēlēm. Kad čempionāts tika pārtraukts, "Gibam" ar 25 punktiem ieņēma astoto vietu turnīra tabulā. No Fano pilsētas sportistiem neviens nesaslima, taču kluba prezidenta ģimenē bija saslimšanas gadījums ar vīrusu, stāsta volejbolists.

"Līgā gatavojāmies spēlei savā laukumā, un to tikai pāris stundas pirms mača atcēla," par sezonas beigām saka Latvijas volejbolists. "Bija jāspēlē pret Brugerio "Gamma Chimica" vienību, kura bāzēta blakus Milānai. Un tajā komandā bija viens inficēts volejbolists. Līdz ar to spēli atcēla."

Mājās volejbolists devās ar vilcienu no Fano līdz Boloņai, tālāk ar lidmašīnu - līdz Romai. Nakts tika pavadīta Romā, un nākamajā dienā notika lidojums uz Frankfurti, tad - uz Tallinu. No turienes ar vilcienu Atvars atbrauca līdz Valgai un robežu šķērsoja kājām. Valkas pusē jau gaidīja mašīna, lai vestu uz mājām, kur viņš arī nokļuva 3.aprīlī agri no rīta.