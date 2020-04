"French Open" plānots pārcelt vēl par nedēļu vēlāk

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet tas koronavīrusa dēļ tika pārcelts uz laiku no 20.septembra līdz 4.oktobrim.

"Le Parisien" tagad ziņo, ka Francijas atklātais čempionāts tagad tiks pārcelts uz laiku no 27.septembra līdz 11.oktobrim.

Vēl viena priekšrocība par nedēļu vēlāk aizvadītam "French Open" būtu iespēja izvairīties no vienlaicīgas turnīra aizvadīšanas ar pārkārtoto "Tour de France" velobraucienu, kam jāsākas 20.septembrī Parīzē.

Vimbldonas čempionāts, kam kalendārā vieta bija atvēlēta no 29.jūnija līdz 12.jūlijam, tika atcelts, bet "US Open" jānorisinās no 24.augusta līdz 13.septembrim.