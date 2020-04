Jurdžs: Cīrkem piemīt īpaša aura, kas vajadzīga darbam ar izlasi

Viens no Latvijas valstsvienības balstiem šā gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Jurdžs sezonas pirmo pusi nolēma pavadīt Latvijas čempiones Dobeles "Tenax" rindās un pēc Eiropas meistarsacīkstēm devās uz Vāciju, lai startētu otrās bundeslīgas klubā "TW Emsdetten".

Handbolists klubā trenējas pašreizējā Latvijas izlases galvenā trenera vācieša Cīrkes vadībā, kaut gan latvietis komandā ieradās pirmais, kad to vēl vadīja čehu speciālists Daniels Kubešs.

"Runājot par vācu speciālista kļūšanu par izlases treneri, man gar to nebija darīšanas," vēlākos notikumus komentē handbolists. "Kad viņš ieradās Emsdetenē, vienošanās [ar LHF] lielā mērā jau bija panākta. Varu teikt, ka viņam noteikti piemīt īpaša aura, kas ir vajadzīga darbam ar izlasi. Pats Cīrke ir spēlējis gan Vācijas izlasē, gan kopumā augstā līmenī. Tādus trenerus spēlētāji arī klausa."

Šonedēļ Vācijā oficiāli paziņoja, ka handbolā šosezon netiks turpinātas ne pirmās, ne otrās bundeslīgas sacensības, pie tam no čempionāta uz zemāku līgu nekrīt ārā ne viena, ne otra turnīra komandas.

"TW Emsdetten" šī nebija laba sezona, un komanda 18 komandu konkurencē ar 24 spēlēs izcīnītiem 15 punktiem ierindojās 17.vietā. Koronavīrusa izplatības dēļ uzlabot savas pozīcijas "TW Emsdetten" vairs nevarēja, un pēdējās nedēļās daudziem spēlētājiem vairāk bija jādomā par to, kā tikt mājās.

"No Emsdetenes bija jādodas uz 600 kilometru tālo ostas pilsētu Zasnicu, kur tālāk bija paredzēts prāmis līdz Igaunijai," par atgriešanos mājās stāsta Jurdžs. "Par šādu iespēju uzzināju, gan lasot piedāvājumus "Facebook" grupā, kas ir izveidota latviešiem Vācijā, gan zvanot uz vēstniecību."

Viņš stāsta, ka, lai tiktu uz prāmja, bija nepieciešama mašīna. "Tāpēc nākamais solis bija iegādāties mašīnu. Vajadzēja piereģistrēt, arī tas nebija viegli izdarāms, taču par laimi izdevās to izdarīt laicīgi," turpina spēlētājs. "Kopā ar igauni [citu kluba spēlētāju Karlu Tomu] devāmies uz zasnicu, lai no turienes kuģotu uz Tallinu. Biļete bija līdz Paldiski, bet beigās prāmis devās līdz pat Tallinai, kas bija trīs stundas ilgāk. Pēc tam no Tallinas vairs nebija problēmu tikt uz Latviju."