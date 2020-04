Skujiņš finišē 11. vietā "Digital Swiss5" tūres ceturtajās sacensībās

Sacensībās triumfēja Šveices izlases sportists Stefans Kings (" Groupama-FDJ"), kurš pēdējā trases daļā apsteidza titulēto austrālieti Maiklu Metjūsu no "Sunweb" komandas.

36,8 kilometru garā distance pagāja ļoti augstā intensitātē. Jau no pirmajiem kilometriem vadībā izvirzījās Metjūss. Titulētais sprinteris spēju iegūt itin solīdu pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem. Otrajā vietā tikmēr nostabilizējās Kings, kurš jau triumfēja ceturtdienas sacensībās. Tikmēr Skujiņš cīnījās par vietu labāko desmitniekā.

Sacensību beigu daļa izvērtās patiesi interesanta un dramatiska, jo Kings īsi pirms finiša panāca un apsteidza Metjūsu. Šveicietis pārsvaru neizlaida no rokām un, "distancē" pavadījis 46 minūtes un trīs sekundes, guva jau otro panākumu "Swiss Digital5" tūrē. Otrā vieta ar septiņu sekunžu atpalicību tika Metjūsam, bet labāko trijnieku 44 sekundes aiz uzvarētāja noslēdza "Ineos" vienības braucējs brits Ītans Heiters. vēl 14 sekundes lēnāks bija un uzreiz aiz labāko trijnieka finišēja van Avermāts.

Tūre tiek rīkota digitālajā platformā "Rouvy". Dalībnieki sacensībās piedalās attālināti no savām dzīvesvietām. Katrā no posmiem tiek veikta kāda daļa no prestižā daudzdienu velobrauciena - Šveices tūres - etapiem. Pie tam sportistiem iespējams sekot līdzi konkurentiem.