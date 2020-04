Biatlonistes karjeru noslēdz olimpiskā medaļniece Vītkova

"Novērtēju to, ka varēju būt par daļu no Čehijas biatlona izaugsmes. Vēlos pateikties visiem, kuri bija daļa no manas karjeras - ģimenei, treneriem, citiem biatlonistiem, servisa darbiniekiem, komandas biedriem, biatlona federācijai, darba devējiem, sponsoriem, draugiem, līdzjutējiem un visiem pārējiem," sociālajā vietnē "Instagram" raksta Vītkova.