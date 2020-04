CEV atceļ Eiropas Sudraba līgas sacensības; lemj par citiem volejbola pasākumiem

Līdz ar to Latvijas vīriešu un sieviešu izlasēm nākamās oficiālās sacensības būs 2021. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīri. Šobrīd CEV par no 15. augusta līdz 6. septembrim paredzēto turnīru pārcelšanas uz vēlāku laiku beigu datumu noteikusi 1. jūliju. Šādā gadījumā tiek izskatīta iespēja kvalifikācijas sacensības rīkot no 2021. gada 1. līdz 17. janvārim. Finālturnīri plānoti 2021. gada augustā un septembrī.