Silovs: Šis laiks mūs piespiež būt radošiem...

"Rīt [otrdien] es savā īpašumā iegūšu Latvijā ražotu slīddēli, ar kuru es varu veikt slidošanas imitācijas. Pēc tam man vienīgi pietrūkt treniņi uz ledus, bet tas jau būs atkarīgs no ierobežojumu atcelšanas un ledus haļļu pieejamības," stāsta ātrslidotājs.

Silovs arī padalījās ar to, kā dzīve noris viņam labi zināmajā Nīderlandē, kas būtībā ir ātrslidošanas sporta veida galvaspilsēta.

Pasaules čempionātu šorttrekā no 13. līdz 15.martam bija jāuzņem Seulai, daiļslidošanā meistarsacīkstes bija paredzētas no 16. līdz 22.martam Monreālā, bet sinhronajā slidošanā mačiem bija jānotiek no 3. līdz 5.aprīlim Leikplesidā.