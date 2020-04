4. maija skrējiens - par godu Latvijas valsts Neatkarības atjaunošanas dienai

4. maija skrējiens, kuram ir dots nosaukums "Run For Fun", ir mudinājums un motivācija sabiedrībai nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un darīt to ar prieku, iegūstot pozitīvas emocijas.

"Run For Fun" ir arī viens no mūsu jaunās online programmas "Esi kustīgs online" pasākumiem, kas apvieno visus, kuriem rūp sava veselība un ir vēlme iesaistīties dažādās aktivitātēs. Programmas laikā ir piedzīvoti dažādi izaicinājumi un pārsteigumi no mūsu dalībnieku puses, kā vienu no piemēriem var minēt Latvijas telpu futbola izlases spēlētāju Matīsu Babri, kurš 9 stundu laikā veica 205 km garu braucienu ar riteni. Tas ir tikai viens no stāstiem, ko esam piedzīvojuši, taču tieši šāda pieredze motivē darboties un būt aktīviem.