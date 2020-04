Dāvis Bertāns: Man šobrīd nevajag grozu

Viens no "Wizards" spēlētājiem, kuram mājās nav groza, ir arī Bertāns. Viņš gan varot mierīgi iztikt bez metienu treniņiem koronavīrusa pandēmijas laikā.

"Nē, man to nevajag," intervijā "NBC Sports Washington" sacīja Bertāns, norādot, ka viņam šobrīd nevajag basketbola grozu.

Bertāns šajā laikā turpina ievērot dienas režīmu - mostas septiņos no rīta, ietur maltītes un trenējas. Kad rodas izdevība, viņš spēlējot videospēli NBA 2K. "Līdz ar to manā dzīvē ir mazliet basketbola," piebilda basketbolists.

Vairums basketbola cienītāju šobrīd aizrāvušies ar dokumentālo seriālu "The Last Dance" par Maiklu Džordanu un Čikāgas "Bulls" komandu. Džordans ir Bertāna elks, taču rūjienietis seriālu pagaidām vēl neskatās. To viņš darīšot vēlāk, lai skatītos bez reklāmām.