Virtuālo spēļu faniem ir iespēja izcelt lielo naudas balvu

No 4. līdz 11. maijam "Ghetto Games" organizēs virtuālo sporta spēļu turnīrus, kuros ir iespēja laimēt balvas no turnīru sadarbības partneriem. Turnīri tiks rīkoti tādos sporta veidos kā NBA, NHL, FIFA, UFC, un klāt nāks divi jaunumi - Call Of Duty Warzone un Counter Strike:GO. Turnīri norisināsies ar datoru, Playstation 4 un Xbox One konsolēm.