Minhene apstiprina, ka būs viena no 12 pārceltā Eiropas čempionāta futbolā rīkošanas vietām

Eiropas futbola asociāciju savienība (UEFA) atlika kontinenta svarīgāko futbola turnīru no šā gada uz 2021.gadu, kad sacensības norisināsies no 11.jūnija līdz 11.jūlijam. UEFA arī piebilda, ka katrai no 12 pasākuma rīkotājpilsētām ir atkārtoti jāapstiprina dalība turnīrā.