Virslīgas spēlētāji piedalīsies Baltijas kausā e-futbolā

Turnīra formāts paredz, ka priekšsacīkstes 9. un 10.maijā notiks katras valsts spēlētāju miniturnīros, fināla posmam, kas plānots 12. un 13.maijā, kvalificējoties katras valsts četriem labākajiem spēlētājiem. Kopumā turnīrā piedalīsies 31 spēlētājs - pa desmit no Latvijas un Igaunijas klubiem, kā arī 11 no Lietuvas. Latvijas virslīgu šajā turnīrā pārstāvēs visu desmit klubu pārstāvji, savukārt no Lietuvas un Igaunijas startēs piecu dažādu klubu pārstāvji no katras valsts.