Igaunijā cer futbola sezonu atsākt pēc divām nedēļām

Piedāvājumā atrunāts, ka tikai spēles aizvadīšanai nepieciešams personāls varēs atrasties stadionā. Tajā iekļauti: futbolisti no abām komandām (11 sākumsastāvā un septiņi uz rezervistu soliņa), kluba personāls (seši no katras komandas), četri tiesneši, viens inspektors, četri klubu delegāti (pa diviem no katras komandas), trīs fotogrāfi, četri žurnālisti, četri pilngadīgi bumbu padevēji, ne vairāk par 19 televīzijas darbiniekiem, pieci apsargi, trīs ārsti un divi laukuma uzkopēji - kopā ne vairāk par 98 personām.