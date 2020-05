Tas, ka šogad Latvijas izlasei nav treniņnometnes un nevienas pārbaudes spēles, ir vistīrākais štrunts. Galu galā es ar šiem čaļiem jau esmu bijis trijos pasaules čempionātos, un zinu, kas ir kas. Par to, kas notiek "Dinamo", mani regulāri informē Arča. Ja būtu iespējams, no tā zaudētāju bara uz Cīrihi neņemtu nevienu, nu bet Gunčas izteikums par dinamiešiem kā regulāri sitamiem susļikiem ir kronis visam. Kad par to stāstīju Sušinskim, šis ilgi smējās. Jo pat Krievijā, kur par hokejistiem šad tad sarunā tādas lietas, neviens gudrs priekšnieks savus spēlētājus par susļikiem nesauks.