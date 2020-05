Latvijas futbola virslīga izskata iespēju sākt sezonu Lietuvā un Igaunijā

"Vienā no tiem izskatām iespēju čempionātu sākt kādā no kaimiņvalstīm. Apzināsim iespējas, kādas mums būs Lietuvā un Igaunijā, jo tur ir lielāka skaidrība par to, kad var atsākt čempionātus. Ja jūnija sākumā nevaram aizvadīt spēles Latvijā, tad izskatām iespējas pirmās kārtas izspēlēt kādā no kaimiņvalstīm. Šobrīd ir jāsāk gatavot plānu B," uzsvēra Dakša.