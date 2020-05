Bobslejists Emīls Cipulis: Sigulda varētu būt visnemīļākā trase

Emīls Cipulis uz bobsleju atnāca no solo klašu motokrosa. Doma par pieteikšanos gadskārtējiem bobslejistu testiem sportistā brieda jau vairākus gadus, taču līdz pagājušajam gadam nekādi neizdevās tikt uz pārbaudēm.

"Pirmajā dienā braucu tikai no junioru starta, kas ir vēl zemāk nekā dāmu starts, sanāk laikam astotā virāža," stāsta bobslejists Latvijas Radio korespondentam. "Nākamajā dienā jau no dāmu starta braucu un no augšas pirmo reizi ar monobobu nobraucu ceturtajā vai piektajā treniņu dienā."