Latvijas futbolists - U-18 Eiropas vicečempions

Ar to nācās bieži saskarties?

Nē taču! Tie tikai tādi veču jociņi vien bija. Nekā nopietna. Vienu reizi viņš tā pa jokam izspļāva. Nebija nekādu problēmu ar to. Par Rīgu viņi vienmēr teica - mazā Parīze. Es tur ierados nākamajā gadā pēc tā, kad viņi uzvarēja 1. līgā… Tobrīd viņi bija Rīgā, viņiem tur ļoti patika - cik skaisti un kulturāli pie mums viss bija.

Zini, ne gluži. Katra spēle tobrīd bija liels notikums. Bet es jau pāris mēnešus vēlāk, 1984. gada martā, spēlēju sākumsastāvā pret "Kairat", pret Tbilisi "Dinamo". Tad jau arī gatavojāmies spēlēt izlasē. Man gan to uzreiz neteica - saudzēja.

Visur, kur vajadzēja, varēju nospēlēt - centrā, abās malās. Dažreiz pat biju kā otrais uzbrucējs. Biju kā pleimeikers. Man nekad nebija problēmu spēlēt ar abām kājām. Man bija vienalga, kā man piespēlē, uz kuru kāju. Tas bija svarīgi. Rīgā bija tāds treneris Viktors Lukins. Viņš man, bērnam esot, jautāja: "Armand, gribi spēlēt futbolu?" Viņi taču redzēja, ka es tur bumbu dzenāju no rīta līdz vakaram… Atbildēju: "Jā, gribu." Viņi man saka: "Tu esi malacis, visu vari izdarīt - iesist, piespēlēt, apspēlēt. Bet visu ar labo kāju. Cik cilvēkam ir kāju?" Atbildēju: "Divas. Kreisā un labā." Tā nu viņš teica - attīsti savu kreiso kāju. Tā sāku pastiprināti trenēt sitienu ar abām kājām. Bija mums tāds stends ar atzīmētiem segmentiem. Skatījos uz "devītnieku". Kamēr netrāpīju ar kreiso kāju tajā "devenē", prom negāju. Tehnika ir jāslīpē. Tā jātrenē. Tikai no malas liekas, ka tas ir vienkārši. Kāpēc futbolistiem tagad maksā tādas astronomiskas summas? Es pa visu savu mūžu futbolā nenopelnīju tik daudz, cik viduvējs angļu futbolists nopelna pusstundā (smejas). Tāpēc, ka par labu futbolistu nepiedzimst. Tur nepieciešams ieguldīt milzīgu darba apjomu. Vienkārši milzīgu. Un pareiziniet vēlreiz to "milzīgu" ar vismaz desmit.