Džordans atteicies sniegt intervijas dokumentālā seriāla vajadzībām savās mājās

Desmit sēriju dokumentālā filma "The Last Dance" atklāj aizkulises tam, kā Čikāgas "Bulls" komanda 1998. gadā izcīnīja NBA čempiontitulu.

"Ir atsevišķas sadzīves nianses, ko viņš vēlējās paturēt noslēpumā. Meklējām vietas, kas izskatās tā, ka Maikls tur varētu dzīvot. Zināju, kā izskatās viņa īstās mājas. Meklēju ko līdzīgu tām," pastāstīja "The Last Dance" režisors Džeisons Heirs.

Šobrīd "Netflix" platformā pieejamas astoņas no desmit "The Last Dance" sērijām. Devītā un desmitā sērija tiks publicēta pirmdien no rīta pēc Latvijas laika.