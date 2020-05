FIBA varētu pārcelt šogad paredzētās EČ kvalifikācijas spēles

Kā ziņo AS, FIBA Eiropas nodaļa apsver pārcelt novembrī paredzēto logu uz citu periodu, piedāvājot trīs risinājumus - apvienot to ar 2021.gada februāra logu vai mačus aizvadīt pirms vai pēc Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas. Atlase olimpiskajām spēlēm notiks no 29.jūnija līdz 4.jūlijam.