LFF vēršas pie IZM un SPKC ar futbolu saistīto izejas stratēģiju no Covid-19 krīzes

Latvijas Futbola federācija (LFF) vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) un Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) ar savu redzējumu par ar futbolu saistīto izejas stratēģiju no Covid-19 radītās krīzes situācijas. To veido četri posmi, no kuriem otro - Sacensību atsākšanu profesionālajā futbolā - LFF aicina atļaut ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam, vēsta LFF.