Šilovs: Ziemeļamerikā vārtsargiem ir daudz vairāk bezizejas situāciju

"Tas atkarīgs tikai no paša - kā sevi attīstīšu un pierādīšu. Ja viss izdosies, tad dos iespēju. Pirmais solis uz to būtu mēģināt no junioru hokeja pakāpeniski pārslēgties uz pieaugušo hokeju. Ja uzkrātu pieredzi pieaugušo līmenī, tad var raudzīties arī lielās izlases virzienā. Fiziskā forma ir gandrīz nostabilizējusies, turpinājumā lielu lomu spēlē tas, kas darās galvā - cik psiholoģiski tam būšu gatavs. Manuprāt, daudzi vārtsargi baidās un domā, ka nav gatavi pāriet no junioru hokeja uz pieaugušo," secināja Šilovs.