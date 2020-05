Merzļikins: Nevaru vien sagaidīt, kad varēšu spēlēt Rīgā

"Nekad nezini, vai tiksi uz pasaules čempionātu, jo klubs ir no sākuma, bet, ja ir tāda iespēja, tu vienkārši ej un spēlē. Tas ir kaut kas ārkārtējs, it sevišķi man," piebilst Balcers.

Kolumbusas kluba vārtsargam no pirmā gada NHL prātā uzreiz atausa Tampabejas "Lightning" krievu uzbrucējs Ņikita Kučerovs. "Joprojām atceros vārtus, ko viņš man iemeta, bet joprojām nevaru saprast, kā viņš to izdarīja," atzīst Elvis, kuram no pasaules čempionāta prātā palicis arī ASV uzbrucējs Patriks keins, kurš šo sezonu aizvadīja Čikāgas "Blackhawks" rindās. Vārtsargs saka, ka nebaidās no viņiem, bet atšifrēt šos pretinieku uzbrucējus ir ļoti grūti.