Basketbola klubi nobrieduši cīnīties par Latvijas kausu

Tādējādi nākamajā sezonā Latviju apvienotajā čempionātā pārstāvētu "VEF Rīga", "Ventspils", "Ogre", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja". Savukārt no Igaunijas apņēmušās spēlēt septiņas komandas, kurām varētu pievienoties vēl viena.

"Esam nonākuši pie potenciāli labākā formāta, kur dalībnieku vidū iesaistītos LBL, LBL2 un LBL3 komandas. Ir izveidoti vairāki budžeta varianti, lai saprastu, cik tas mums kā organizatoriem varētu izmaksāt. Tāpat esam veikuši provizorisko pieteikšanos, lai saprastu klubu vēlmi pēc šāda turnīra. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad arī bija šāda vieda provizoriskā pieteikšanās, šogad esam saņēmuši pietiekami lielu atsaucību no LBL2 un LBL3 komandām, kas piesardzīgi ļauj paredzēt to, ka dalībnieku skaitu varētu nokomplektēt. Protams, ir vairāki atvērti jautājumi - finansējums, atbalstītāji, kalendārs, spēlēšana pie slēgtām tribīnēm, un citas lietas. Pirmie signāli no komandām un izdarītie priekšdarbi vieš cerību, ka nākamsezon šāds turnīrs varētu notikt," skaidroja Bērziņš.