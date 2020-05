Apelāciju komisija apstiprina piecas kandidatūras uz vietām LFF valdē

Lēmumos Apelāciju komisija norāda, ka saskaņā ar LFF statūtiem un LFF vēlēšanu kodeksu tieši Vēlēšanu komiteja ir LFF institūcija, kas ir atbildīga par vēlēšanu procesu, kandidātu pieteikumu izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par attiecīgā kandidāta akceptēšanu vai noraidīšanu. Tās pienākums ir pārbaudīt, vai personas, kuras, izsakot atbalstu, parakstījušās LFF biedru vārdā, ir tiesīgas to darīt. No tā izriet, ka Vēlēšanu komitejas pienākums ir izvērtēt dokumentus, kas apliecina biedru pausto atbalstu, tostarp veikt pilnvarojuma spēkā atrašanās laika pārbaudi, ieskatoties attiecīgajos reģistros, pieprasot nepieciešamo informāciju no LFF vai izmantojot citus sev ar LFF statūtiem, vēlēšanu kodeksu un nolikumu piešķirtos instrumentus nepieciešamās informācijas iegūšanai.

Apelāciju komisija konstatē, ka ir bijuši iesniegti un līdz ar to arī Vēlēšanu komitejas rīcībā bijuši dokumenti, kas apliecina atsevišķu LFF biedru pilnvarojuma spēkā esamību. Līdz ar to Apelāciju komisija uzskata, ka S. Ģirģena, G. Indriksona un J. Engeļa kandidatūru gadījumos nav un nevar būt strīds ne par to, ka atsevišķi biedri ir pauduši savu atbalstu attiecīgajam kandidātam, nedz par to, ka Vēlēšanu komitejas rīcībā nodotie dokumenti to apliecina. Ņemot vērā šos apsvērumus un pārējos Vēlēšanu komitejas pārbaudītos LFF biedru atbalsta apliecinājumus, kuros nepilnības nav konstatētas, Apelāciju komisija secina, ka trim minētajām personām uz 2020. gada 25. martu bija statūtos noteiktais nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru atbalsts, kas nozīmē, ka personas atbilst statūtu prasībām un to kandidatūras tiek apstiprinātas.