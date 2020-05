Apmeklētājiem tiks atvērti arī lielākie fitnesa centri Rīgā

Sporta kluba "Lemon Gym" Latvijas reģiona vadītājs Jevgenijs Beļakovs aģentūrai LETA apstiprināja, ka "Lemon Gym" ir gatavs atkal atvērt sporta zāles. No 22.maija būs atvērtas tirdzniecības centra "Akropole" zāle, kā arī "Lemon Gym" zāles Imantā, Teikā un Purvciemā.

Tikmēr Ķengaraga un Juglas klientiem abonementi paliks "iesaldēti". Ja būs vēlme, klienti no Ķengaraga un Juglas varēs apmeklēt citus "Lemon Gym" klubus.

Piemēram, "Lemon Gym" mobilajā lietotnē būs iespējams pārbaudīt visus klubus un izvēlēties mazāk aizpildīto, lai izvairītos no riska netikt tajā cilvēku skaita ierobežošanas dēļ.

"MyFitness" valdes loceklis Erki Torns aģentūrai LETA sacīja, ka visi 13 "MyFitness" klubi Latvijā atvērti no 15.maija, uzņemot apmeklētājus klātienē. Biedriem ir atvērtas arī grupu nodarbības, uz kurām rezervācija notiek kā ierasts, taču telpā nedrīkst atrasties vairāk par 25 cilvēkiem.

Sporta klubu tīkls "People Fitness" durvis ver šodien, 21.maijā, līdz ar sporta klubu centrā un Imantā atvēršanās, liecina informācija uzņēmuma lapā sociālajā vietnē "Facebook". Pieraksts uz grupu nodarbībām pieejams obligāti lietotnē. Ieeja klubā notiks pēc "dzīvās rindas" principa līdz 25.maijam. Sākot no 25.maija, pieraksts notiks ar lietotnes starpniecību. Sporta klubos ieteicams neuzturēties ilgāk par 90 minūtēm.

"People Fitness" sporta klubos izvietotas arī speciālas dezinfekcijas stacijas, kurās pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis, dezinfekcijas salvetes. Dezinfekcijas līdzekļus apmeklētāji aicināti izmantot pēc iespējas biežāk, atrodoties klubā. Tāpat sporta zāļu apmeklētāji aicināti obligāti notīrīt trenažierus un aksesuārus pēc to lietošanas. Ģērbtuvē un dušā nedrīkstēs atrasties ilgāk par 20 minūtēm.

"My Fitness" dibināta 1999.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,203 miljoni eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir Igaunijā reģistrētā AS "My Fitness".