Čārlstonā plānots lielākais tenisa turnīrs kopš pandēmijas sākuma

Zināms, ka komandu kapteines būs Betānija Mateka-Sendsa un viņas tautiete no ASV Medisona Kīza. Dalību turnīrā apstiprinājušas arī kanādiete Andresku, amerikāiete Kenina, bijusī pasaules pirmā rakete Viktorija Azarenka no Baltkrievijas, 2017.gada "US Open" čempione Sloeina Stīvensa un 2016.gada olimpiskā čempione Monika Puiga.