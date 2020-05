Bijušais "Ventspils" futbolists: Aploksnē katru mēnesi saņēmu ap 2000 eiro

Futbola klubā tika piesaistīti un līgumi noslēgti katru gadu aptuveni ar 40 spēlētājiem, kuriem standarta līgums paredzēja atkarībā no spēlētāja kvalifikācijas saņemt algu no minimālās algas līdz aptuveni 1000 eiro, bet patiesībā spēlētāji "aplokšņu algās" saņēmuši ievērojamas summas. Šādā veidā ik gadu spēlētāji "aplokšņu algās" saņēmuši no 20 000 līdz 35 000 eiro.