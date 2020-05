Kurtinaitis: Vēlos saglabāt 90% no šī sastāva

Timma Lietuvas speciālista vadībā bija viens no Maskavas komandas līderiem, Bertānam loma vienībā bija mazāka.

"Pagaidām par komandas komplektāciju ir grūti kaut ko pateikt. Mums bija dārga un laba komanda, un es tādu vēlos saglabāt. Vai pāris pozīcijas varētu pat uzlabot. Taču tas nav atkarīgs no trenera, jo es nezinu par ietekmi, ko radījis koronavīruss. Viss būs atkarīgs no budžeta. Ja tas būs labs, tad vēlētos saglabāt 90% no šīs komandas," aģentūrai "RIA Novosti" sacīja Kurtinaitis.