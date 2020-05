LFF aicina iespējami drīz noteikt datumu virslīgas čempionāta atsākšanai

Pēc iespējas drīzāks valstisks signāls par to, no kura datuma rēķināties ar sacensību atsākšanu ierobežotam dalībnieku skaitam, ir būtisks no organizatoriskā un drošības viedokļa, jo pozitīva lēmuma gadījumā LFF un biedrībai "Latvijas Futbola Virslīga" jāveic virkne sagatavošanās darbu čempionāta sākšanai. Tāpat šāds signāls ļautu ar lielāku skaidrību par kalendārajām aprisēm gatavoties arī pārējo Latvijas futbola sacensību sākšanai, arī šajā jautājumā izvēršot sadarbību starp LFF, IZM un citām institūcijām.