Hakatonā rada sešas inovācijas sporta un Covid krīžu pārvarēšanai

Otrās vietas ieguvēji katrā kategorijā ieguva 600 eiro naudas balvu. Savukārt trešās vietas ieguvēji saņēma 400 eiro. Finālā iekļuva arī trīs daudzsološi projekti. Projekts "Windere" palīdz veicināt Liepājas sporta tūrismu. Aplikācija "Nable solutions" palīdz atrast, apmācīt un komunicēt ar brīvprātīgajiem. Aplikācija "Join me" motivē un palīdz senioriem atrast vingrinājumus un pievērst aktīvākam dzīvesveidam.

Einars Fogelis, Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents: "paldies visām komandām par neatlaidību un ievērojamo darbu, ko tās ieguldīja šo trīs dienu laikā! LSFP ir patiesi pateicīga par šo hakatonu, jo visas piedāvātās idejas veicina sportošanas popularitāti. Vēlam visām komandām - arī tām, kas šoreiz nevarēja izbaudīt uzvaras garšu - turpināt attīstīt idejas: Latvijas sporta nozarei ir milzīgs potenciāls un tajā ir vieta daudziem jauninājumiem. Mēs esam pārliecināti, ka, inovējot pašmāju sporta nozarē, pēc tam daudzas no šīm idejām var pārnest arī tālāk uz Eiropu. Latvijas sports šobrīd atrodas sarežģītā situācijā, taču ar kopīgu darbu un jauniem risinājumiem mēs varam izkļūt no krīzes".

Studentiem no RTU, kā arī no Ventspils Augstkolas un Liepājas Universitātes ir iespēja pieteikties Inovāciju grantu programmām un saņemt gan finansiālu atbalstu, gan ikmēneša stipendijas sākot no 200 eiro. Savukārt "BuildIT" akcelerācijas programmas "Hardware & IoT" ietvaros, visām komandām būs iespēja pretendēt uz četru mēnešu garu, intensīvu mentoringa programmu un iespēju saņemt investīcijas idejas tālākai attīstībai.