"Mavericks" basketbolisti ceturtdien atsāks treniņus

"Marks Kjūbans ļoti uzstāj uz to, ka nevajag sasteigt atgriešanos treniņos, ja vien apstākļi to neprasa. Iespējams, esam vieni no pēdējiem, kuri atsāk nodarbības, taču esmu apmierināts ar to, jo lēmums ir bijis pareizs. Zinu, ka mūsu spēlētāji paveikuši lielu darbu, lai būtu formā. Mēs viņiem uzticamies," laikraksts "The Dallas Morning News" citē komandas galvenā trenera Rika Kārlaila teikto.