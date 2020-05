Latvijas volejbola izlases treniņos piedalīsies arī divi debitanti

"Darbu kopā ar fiziskās sagatavotības treneri no Igaunijas Tarmo Tītsu pirmdien uzsāks 14 no 17 volejbolistiem, kuri ir sašaurinātajā izlases kandidātu sarakstā," precizē valstsvienības galvenais treneris Kēls. "Otrajā jūnijā Latvijā no Francijas ieradīsies Hermans Egleskalns, bet Deniss Petrovs šobrīd atrodas pašizolācijā, jo nesen atgriezās no Krievijas. Arī Gustavs Freimanis pāris pirmās dienas nevarēs trenēties."