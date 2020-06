Sporta nozarē kompensāciju sadaļa šobrīd palikusi neatrisināta

"Esam runājuši arī par to, lai kādu daļu naudas, kaut vai nelielu, ar valsts atļauju virzītu sacensību balvu fondiem. Lai kaut nedaudz kompensētu to, kas šovasar netiek realizēts starptautiskajā arēnā."

Fogelis atzīmē, ka šobrīd runa ir tikai par projektu. Līdzko pie Latvijas sporta nozari pārraugošajām organizācijām nonāks oficiāla informācija, tiks strādāts pēc uzstādījuma, kāds nāk no naudas devēja.

"Ir federācijas, kuras šajos apstākļos ierobežoja administratīvo kapacitāti. Ir federācijas, kuras nevarēja uzrādīt tiešos saimnieciskās darbības zaudējumus. Šeit veidojas pretruna, jo federācijām, no vienas puses, ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un tiešā veidā saimnieciskā darbība nenotiek. No otras puses, ir dažādi pasākumi, kas dod ienākumus."

"Šogad ienākumi ir vismaz desmit reizes mazāki. Sacensības nenotiek, sezona ir jau pusē, līdz ar to licences netiek iegādātas. Tādējādi federācijai šī ienākumu daļa samazinās. Samazinās arī ienākumi no trašu licencēšanas. Trases šobrīd ir dīkstāvē, līdz ar to būs īpašnieki, kuri savas trases šosezon nelicencēs."