"Tukums 2000"/TSS uzsvaru liks uz vietējiem spēlētājiem trenera Kalna vadībā

"Klubā paliks neliels skaits pieredzējušu leģionāru. No tādiem var minēt Maksimu Kučinski no Ukrainas, Mateušu Cetnarski no Polijas, kā arī Edgaru Žarski no Lietuvas, kurš pagājušo sezonu aizvadīja Baltkrievijas spēcīgākajā futbola līgā," ziņo klubs.