Latvijas e-basketbola izlase startēts "FIBA Esports Open 2020"

Latvijas izlases kapteinis Kaspars Valkovskis: "Veidojot izlases komandu, ļoti svarīga ir saderība, jo arī e-basketbols ir komandas spēle. Iesaistīti četri spēlētāji no Latvijas e-Basketbola līgas čempionvienība "Ventspils" un divi no "VEF Rīga". Trīs pirms gada piedalījās pirmajos starpvalstu mačos ar Lietuvas un Igaunijas komandām. Esam aizvadījuši pārbaudes spēles ar nākamajiem pretiniekiem. Nav šaubu, ka Latvijas līgas mači bija pastaiga parkā, salīdzinot ar to, kas mūs sagaida. Gatavojamies nopietni, iespēlējamies, izmēģinām dažādus taktikas variantus.