Dalasas komandā valda vienprātība par NBA sezonas turpināšanu

"Līgai šis ir viens no izaicinājumiem bagātākajiem periodiem. Šie trīs mēneši bijuši neparasti. Tik lielas pauzes nav pat vasarās, un, ja viss būs labi un atgriezīsimies laukumā, tās būs kā divas sezonas vienā," laikraksts "The Dallas Morning News" citē Kārlaila teikto.

"Neko tādu neesmu dzirdējis. Mūsu puiši deg nepacietībā atgriezties laukumā un ir priecīgi par iespēju spēlēt. Esmu dzirdējis kādas runas, taču lielu daļu no tām uzkurina mediji. Ja kāds negrib doties, tas noteikti tiek izrunāts komandās vai līgā, taču no saviem spēlētājiem neko tādu nedzirdu," skaidroja Kārlails.

Visiem spēlētājiem nedēļas laikā jābūt komandas rīcībā. Pēc tam laikā no 23. līdz 30.jūnijam NBA komandām paredzētas koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29.jūlijam - treniņnometne Orlando.

Paredzēts, ka no 30.jūlija līdz 14.augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.