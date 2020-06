Pieredzējusī Jursone: Uzaicinājums trenēties izlasē ir gods

"Protams, gribas volejbola bumbu pataustīt pēc tik liela pārtraukuma," par pirmo treniņu ar bumbām saka Hrapāne. "Neesam aizmirsušas to, ko mācējām iepriekš. Vakar gan bija tikai piespēles - augšējās un apakšējās." Arī viņa pēc pirmās treniņu nedēļas vairāk jūt kājas, taču to pilnībā atsver iespēja no jauna satikt spēlētājas no citām komandām un trenerus.