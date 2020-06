Cīrke: Mērķim jābūt kvalificēties Eiropas čempionāta finālturnīram

"Izlozi skatījos, lai gan tas bija nedaudz sarežģīti, jo paralēli man bija "Zoom" sapulce ar savu komandu Vācijā "Emsdetten". Datorā man bija sapulce, bet planšetē vēroju izlozi. Mums nav iespējas izvēlēties pretiniekus. Jāspēlē pret to, kas tiek pēc izlozes, bet, domāju, ka man pašam ļoti interesanti būtu spēlēt pret Vāciju. Grupa ir OK. Kopumā esmu apmierināts ar to, kas mums ir ticis," ar pirmajiem iespaidiem pēc izlozes dalās 48 gadus vecais Latvijas izlases galvenais treneris Ārons Cīrke.