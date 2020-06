Fjūrijs: Vailders mani neuzskata par čempionu? Nezinu, kādu drazu viņš pīpē

"Es domāju, ka Vailders bija pasaules čempions piecus gadus un 11 reizes aizstāvēja savu titulu. Un es viņu vienkārši sakāvu. Nesaprotu, kā viņš to spējis izdomāt," pauda Fjūrijs.

Nesen prestižais boksa žurnāls "The Ring" publicēja sarakstu ar pašreiz pasaulē labākajiem smagsvariem, pirmajā vietā ierindojot tieši Fjūriju.

Fjūrijs karjeras laikā uzvarējis 30 no 31 cīņas, 21 gadījumā to paveicot ar nokautu, deviņos pēc punktiem un vienreiz spēkojoties neizšķirti. Savukārt Vailders boksera karjerā uzvarējis 42 no 44 cīņām, pirms spēkošanās ar Fjūriju 41 dueli noslēdzot ar nokautu, bet viena cīņa bija noslēgusies neizšķirti. Kopš februāra viņa kontā arī viens zaudējums.