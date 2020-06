Apskatnieks: Kāpēc Porziņģis būs lielisks, atsākoties NBA sezonai?

Īstā loma klubā

Efektivitāte groza tuvumā

Vesela Dalasas vienība

Metiena atrašana

Viens no galvenajiem sezonas jautājumiem bija, cik labi Porziņģis savā pirmajā sezonā Dalasā izpildīs metienus no spēles. Latvietis sāka lēnām, trāpot tikai 32,6% no tālmetienu līnijas savās pirmajās 24 spēlēs. Viņa precizitāte kopumā bija zem 40%. Bija manāmi "ierūsējis", atgriežoties sacensību režīmā. Pēc tam sekoja 10 spēļu sērija, kur viņš no tālmetienu atzīmes meta ar 38,9% precizitāti, pēc tam basketbolists iedzīvojās savainojumā, kas lika viņam izlaist vairākas spēles. Pēdējās 15 spēlēs viņa metiens no tālās distances bija gana pieklājīgs – 36,4%. Viņš ir atradis savu metienu, šādi procenti no trīspunktu līnijas ir virs līgas vidējā procenta.