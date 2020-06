Medijs: NBA drafts un brīvo aģentu tirgus atvēršana notiks oktobrī

No Latvijas basketbolistiem šī gada draftam ir pieteicies Artūrs Kurucs. Draftam vēl varēs pieteikties līdz 17.augustam, bet līdz 6.oktobrim spēlētājiem būs tiesības atsaukt sevi no drafta.

Tikmēr brīvo aģentu tirgus atvērsies 18.oktobrī, taču pirmajā nedēļā jeb no 19. līdz 23.oktobrim oficiālas vienošanās nevarēs slēgt.

NBA sezona atsāksies 31.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.

Paredzēts, ka no 30.jūlija līdz 14.augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi.

No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.