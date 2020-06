Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Čempions jau zaudē, "pārsteigums" vēl neuzvar un neiesit

Tiesa, RFS komandas uzvara (neatkarīgi no cipariem uz tablo) šajā spēlē bija likumsakarīga un to atzina arī valmieriešu galvenais treneris Tamazs Pertija. Vispirms jau laukuma saimnieki zaudēja divcīņās, bet tad arī meistarībā un pieredzē. Nevar nepiekrist Pertijam, ka viņa vadītā komanda vēl nav tik rūdīta un ka lielākajai daļai spēlētāju vēl trūkst tamlīdzīgu spēļu prakses. Mačā ar RFS valmieriešiem sākumsastāvā bija tikai viens spēlētājs, kas ir vecāks par 25 gadiem un kas ir patiešām jau krietni pieredzējis - 28 gadus vecais Vitālijs Jagodinskis. Diviem spēlētājiem (Krišam Kārkliņam un Žošuā Kudu) ir pa 24 gadiem, nav gluži nepieredzējis Teišeira, taču viņam ir tikai 21 gads, trim spēlētājiem sākumsastāvā - pa 19 gadiem, vēl diviem - 21 un vienam 0 22 gadi. No tiem, kas minētajā spēlē izgāja uz maiņu - diviem pa 21 gadam, vienam - 23 un vienam - 22 gadi. Savainojuma dēļ ļoti pietrūkst un vēl labu laiku pietrūks valmieriešiem Alekseja Grjaznova (viņam gan arī ir tikai 22 gadi), kurš pagājušajā sezonā kļuva par vienu no komandas līderiem un izpelnījās uzaicinājumu Latvijas izlasē.