"Mavericks" sezonas atlikušajā daļā nāksies iztikt bez Lī

Lī lielāku spēles laiku ieguva pēc tam, kad sezonas otrajā pusē pleca traumu guva Džeilens Bransons. Basketbolists no sezonas pirmajiem 50 dueļiem laukumā izgāja vien desmit gadījumos, bet izskaņā viņš laukumā jau pabija 14 no pēdējām 17 cīņām. No pēdējām sešām spēlēm piecās viņš bija sākumsastāvā.

Paredzēts, ka no 30.jūlija līdz 14.augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.